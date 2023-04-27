Описаны последствия сокращения экспорта российской нефти в Европу

Аналитик Юшков заявил о проблемах для Европы из-за сокращения экспорта российской нефти

Из-за сокращения экспорта российских нефти и нефтепродуктов в Европу страны ЕС могут столкнуться с подорожанием топлива и снижением объемов собственной переработки. Россия, переориентировавшаяся на азиатские рынки, может терпеть убытки из-за слишком больших дисконтов. Об этом «Ленте.ру» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Перспективы экспорта

«Прогнозируемое сокращение экспорта в Европу в два с половиной раза до 80-90 миллионов тонн — слишком оптимистичный сценарий. Сейчас поставки осуществляются только по нефтепроводу "Дружба". Это Венгрия, Чехия, Словакия, транзит в Сербию. Морским путем почти ничего не доставляется», — сказал Юшков.

Он подчеркнул, что Россия сегодня практически полностью развернулась на альтернативный азиатский рынок, большая часть объемов уходит туда. Одним из последствий такого формата стало то, что рынок стал неэффективным.

Мы везем нефть в Азию, оттуда ее везут в Европу. Транспортное плечо для всех становится значительно больше. Рынок становится все менее эффективным Игорь Юшков аналитик ФНЭБ

Негативные последствия

Ключевым последствием от сокращения экспорта для Европы Юшков считает подорожание топлива, а также возможное снижение объемов собственной переработки.

«Мы видим, что в Европу приходит все больше готовых нефтепродуктов, собственное производство все меньше. Дело в том, что проще оказывается купить готовый продукт в Индии и других странах, получающих нефть из России. Так что высока вероятность снижения объемов собственной переработки в странах ЕС, а, может, нефтепереработка и вовсе уйдет из Европы», — допустил аналитик.

России удалось избежать проседаний по добыче и экспорту за счет переориентации на азиатские рынки, но достигнуть этого, по словам Юшкова, удалось благодаря предоставлению больших скидок. Значит, страна зарабатывает меньше того, что могла бы.

«Конечно, постепенно скидка будет уменьшаться, посмотрим, как быстро удастся этого достичь», — заключил аналитик.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что в 2023 году экспорт нефти в Европу сократится до 80-90 миллионов тонн с 220 миллионов. Выпадающие 140 миллионов тонн Россия намерена перенаправить в Азию.