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09:56, 27 апреля 2023Экономика

Новак анонсировал падение экспорта нефти и нефтепродуктов в Европу в 2,5 раза

Вице-премьер Новак: экспорт нефти и нефтепродуктов в Европу в 2023 году упадет в 2,5 раза

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу в 2023 году упадет в 2,5 раза — до 80-90 миллионов тонн с 220 миллионов тонн в 2022 году. Такой результат анонсировал вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит ТАСС.

Выпадающие 140 миллионов тонн Россия намерена перенаправить в Азию. В прошлом году, по словам вице-премьера, российским экспортерам удалось переориентировать из ЕС в азиатские страны около 40 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов.

Новак также подчеркнул, что скидки на российскую нефть по отношению к эталонному сорту Brent снижаются — сейчас они составляют 26-27 долларов за баррель. Вице-премьер обратил внимание, что дисконт теперь ниже, чем максимальный, установленный в законе для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и обратного акциза на нефть.

«Сейчас дисконт по североморской нефти (Brent) на Балтике 26-27 долларов за баррель, а в законе дисконт стоит 34 доллара за баррель в апреле, то есть налогооблагаемая база (для экспортеров) выше», — сказал Новак.

Максимальный дисконт к Brent при уплате нефтяных налогов российские власти ввели с апреля. В первый месяц он составил 34 доллара за баррель, а к июлю дойдет до 25 долларов. Таким образом в правительстве хотят нарастить доходы бюджета.

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Софья Ермакова
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