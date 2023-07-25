Мужчина похитил 1500 домашних кошек и продал их вьетнамским ресторанам

Похитивший около 1500 кошек мужчина рассказал о кошачьих бойнях во Вьетнаме

Во Вьетнаме мужчина за восемь месяцев похитил около 1500 кошек для ресторанов, которые готовят блюда из кошачьего и собачьего мяса. О своей профессии он рассказал журналистам издания Daily Mirror.

Около года назад 47-летний Нгуен Хоанг Чау стал частью подпольной сети похитителей, которые занимаются ловлей домашних животных и продают добычу специализированным фабрикам-бойням. Он взялся за это ремесло, потому что потерял работу после операции по удалению камней в почках.

Чау использует для ловли животных металлическую клетку-ловушку, в которую кладет сырую рыбу и другие лакомства. Как только кошка оказывается внутри, дверца клетки захлопывается. За ночь ему удается поймать пять-шесть кошек. Чау зарабатывает на этом около 500 тысяч вьетнамских донгов в день (около двух тысяч рублей). Это выгоднее, чем его прежняя работа, на которой он получал всего 200 тысяч донгов в день (порядка 800 рублей).

Мужчина утверждает, что сейчас преимущественно ловит кошек, которых потом перевозят в другие страны для того, чтобы продавать в качестве питомцев. Однако он согласился, что нельзя быть уверенным, что животные в итоге не окажутся в чьем-то супе. При этом Чау относится к своей работе индифферентно: он рассказал интервьюеру, что ловля кошек для него мало чем отличается от сбора овощей. Лишь после вопроса об отношении детей к его способу заработка он выразил сочувствие к животным.

Мне жаль кошек, и я сожалею, что им приходится испытывать боль, но мне нужно заботиться о семье. Мои дети ненавидят мою работу, и я чувствую себя очень виноватым. Они просили меня перестать, но у меня нет выбора Нгуен Хоанг Чау похититель кошек

Основной целью похитителей кошек остаются бездомные животные, однако домашние кошки во Вьетнаме часто гуляют на улице. Поэтому питомцы регулярно попадают в клетки и заканчивают свои дни в ресторане в качестве «экзотического мяса».

Употребление мяса кошек и собак во Вьетнаме не запрещено, поэтому за свежевание, транспортировку и ужасные условия содержания похитителей и их заказчиков лишь штрафуют. Нередко рядом с фабриками можно найти постеры с фотографиями кошек, которых ищут безутешные хозяева.

В последние годы организации по защите животных, некоторые политики и представители общественности активно борются с этой порочной индустрией. Некоторые фабрики закрываются после крупных штрафов.

Ранее сообщалось, что в Таиланде фермеры используют труд обезьян для сбора кокосов, чтобы закрыть потребности индустрии производства молока для веганов. Согласно отчету PETA, фермеры содержат животных в ужасных условиях и сделали их жизнь невыносимой.