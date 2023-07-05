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18:26, 5 июля 2023Из жизни

Обезьян сделали рабами из-за веганов

В Таиланде стали использовать труд обезьян-рабов

Фото: Felix Kästle / Globallookpress.com

В Таиланде фермеры используют труд обезьян для сбора кокосов, чтобы закрыть потребности индустрии производства молока для веганов. Об этом сообщает The Daily Star.

Об использовании на тайских кокосовых плантациях обезьян, которых сделали рабами и заставляют собирать и раскалывать сотни кокосов в день, стало известно еще несколько лет назад. В 2019 году проблемой начала заниматься благотворительная организация по защите прав животных PETA. Ее представители выразили беспокойство в связи с ростом спроса на альтернативное молоко, из-за которого фермерам пришлось пойти на экстремальные меры для увеличения объема кокосового сырья. Однако их трехлетняя кампания не привела к прекращению эксплуатации мартышек.

Согласно отчету PETA, фермеры содержат животных в ужасных условиях и сделали их жизнь невыносимой: обезьяны прикованы цепями к столбам, надсмотрщики дергают их, если работа останавливается. При этом у многих особей вырваны зубы, чтобы они не кусали себя и хозяев. Обезьян для труда на плантациях выращивают в неволе или крадут детенышей у матерей, чтобы адаптировать к жизни на ферме. При этом на «веганские» фермы попадают в том числе и представители редких видов, которым грозит исчезновение.

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В отчете PETA условия содержания макак описаны следующим образом: «Доведенные до отчаяния, они бесконечно кружат по бесплодным, усеянным мусором участкам голой земли, а цепи ограничивают их передвижения».

В своем отчете организация пришла к выводу, что кокосовое масло и молоко из Таиланда могут быть частично произведены «обезьянами-рабами», и призвала бойкотировать все кокосовые продукты тайских производителей.

Тайские политики и фермеры отрицают обвинения защитников животных и считают, что труд обезьян настолько же этичен, как и работа верблюдов и слонов в аналогичных целях. К тому же, по их словам, сбор кокосов — естественное занятие для этих млекопитающих, если они живут в неволе, а сама практика — продолжение древней культурной традиции.

Ранее сообщалось, что король Карл III решил противостоять решению Королевского садоводческого общества (RHS), которое перевело слизняков из разряда «вредителей» и назвало «друзьями». Король питает к слизням «жгучую ненависть», так как они обожают полакомиться его любимыми растениями.

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    Алиса Дмитриева
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