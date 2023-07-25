Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:31, 25 июля 2023Среда обитания

«Электрический стул» в московском дворе попал на видео

«Новости Москвы»: в столичном ЖК произошло возгорание кабеля под стоящим во дворе стулом

В столичном ЖК «Мир Митино» произошло возгорание кабеля под стоящим во дворе стулом. Видео без уточнения даты происшествия опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

Попавшие в сеть кадры, на которых из-под плит прямо под сиденьем прорывается огонь, сопроводили подписью «во дворе стоит электрический стул». «Кабель пробило. Нехилое напряжение. Кому-то повезло», — предположил один из комментаторов записи.

Вскоре в том же канале выложили фото огороженного с четырех сторон стула. Как следует из сообщения, пострадавших при происшествии не оказалось.

Ранее сообщалось, что в московском дворе на улице Декабристов нашли противотанковый снаряд калибром 45 миллиметров. Территория была оцеплена, а на место событий вызвали саперов.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме не согласились с идеей повышения призывного возраста до 50 лет

    Гоблин раскритиковал Собчак за вопросы на интервью

    Инстасамка показала фото подарка мужа за 30 миллионов рублей

    МВФ улучшил прогноз по российской экономике

    Сына Михаила Ефремова перевели из реанимации в обычную палату

    В России призвали запретить завозить рыбу из-за границы

    Около села в Крыму обнаружили беспилотник со взрывчаткой

    Эндокринолог рассказала о рисках летнего рациона

    Раскрыто влияние лесных пожаров на популярность Турции у россиян

    В Запорожской области сообщили о массированном ударе ВКС России по резервам ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости