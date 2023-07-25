«Электрический стул» в московском дворе попал на видео

«Новости Москвы»: в столичном ЖК произошло возгорание кабеля под стоящим во дворе стулом

В столичном ЖК «Мир Митино» произошло возгорание кабеля под стоящим во дворе стулом. Видео без уточнения даты происшествия опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

Попавшие в сеть кадры, на которых из-под плит прямо под сиденьем прорывается огонь, сопроводили подписью «во дворе стоит электрический стул». «Кабель пробило. Нехилое напряжение. Кому-то повезло», — предположил один из комментаторов записи.

Вскоре в том же канале выложили фото огороженного с четырех сторон стула. Как следует из сообщения, пострадавших при происшествии не оказалось.

Ранее сообщалось, что в московском дворе на улице Декабристов нашли противотанковый снаряд калибром 45 миллиметров. Территория была оцеплена, а на место событий вызвали саперов.