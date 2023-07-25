В Китае топ-чиновника приговорили к казни по обвинению в коррупции

В Китае экс-главу комитета КПК города Ханчжоу приговорили к казни за взятку

Экс-главу комитета Коммунистической партии Китая города Ханчжоу Чжоу Цзянъюна приговорили к смертной казни по обвинению в получении взятки в 182 миллиона юаней, что равно 25 миллионам долларов. Об этом пишет South China Morning Post.

Следствие выяснило, что Чжоу Цзянъюн брал взятки от организаций и частных лиц в обмен на решение земельных вопросов и оформление строительных проектов. Коррупционную деятельность чиновник начал еще в 2001 году, когда он был заместителем главы окружного магистрата.

Издание пишет, что, скорее всего, казнь 56-летнего бывшего партийного функционера заменят на пожизненное заключение с испытательным сроком в два года. Также его пожизненно лишат политических прав, а имущество конфискуют.

В 2018 году один из подчиненных Чжоу дал показания на своего бывшего начальника Государственной надзорной комиссии Китая. После этого в отношении партийного функционера возбудили уголовное дело. Тогда же он подал в отставку.

Дело Чжоу стало резонансным, так как он оказался самым высокопоставленным коррупционером в провинции Чжэцзян.

В сентябре 2022 года китайский суд приговорил бывшего министра юстиции страны, бывшего замглавы министерства общественной безопасности Фу Чжэнхуа к казни за взяточничество. Он получил взяток на сумму более 117 миллионов юаней (около 16,5 миллиона долларов).