Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:56, 25 июля 2023Мир

В Китае топ-чиновника приговорили к казни по обвинению в коррупции

В Китае экс-главу комитета КПК города Ханчжоу приговорили к казни за взятку

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Экс-главу комитета Коммунистической партии Китая города Ханчжоу Чжоу Цзянъюна приговорили к смертной казни по обвинению в получении взятки в 182 миллиона юаней, что равно 25 миллионам долларов. Об этом пишет South China Morning Post.

Следствие выяснило, что Чжоу Цзянъюн брал взятки от организаций и частных лиц в обмен на решение земельных вопросов и оформление строительных проектов. Коррупционную деятельность чиновник начал еще в 2001 году, когда он был заместителем главы окружного магистрата.

Издание пишет, что, скорее всего, казнь 56-летнего бывшего партийного функционера заменят на пожизненное заключение с испытательным сроком в два года. Также его пожизненно лишат политических прав, а имущество конфискуют.

В 2018 году один из подчиненных Чжоу дал показания на своего бывшего начальника Государственной надзорной комиссии Китая. После этого в отношении партийного функционера возбудили уголовное дело. Тогда же он подал в отставку.

Материалы по теме:
«Стране оставалось жить три месяца» Как финансовая афера на триллионы рублей чуть не разрушила Россию в 1990-х?
«Стране оставалось жить три месяца»Как финансовая афера на триллионы рублей чуть не разрушила Россию в 1990-х?
7 апреля 2023
Китай начал войну против банкиров из-за масштабного кризиса. Поможет ли это спасти экономику?
Китай начал войну против банкиров из-за масштабного кризиса.Поможет ли это спасти экономику?
11 мая 2023

Дело Чжоу стало резонансным, так как он оказался самым высокопоставленным коррупционером в провинции Чжэцзян.

В сентябре 2022 года китайский суд приговорил бывшего министра юстиции страны, бывшего замглавы министерства общественной безопасности Фу Чжэнхуа к казни за взяточничество. Он получил взяток на сумму более 117 миллионов юаней (около 16,5 миллиона долларов).

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны рассказало об успешной контратаке на одном из направлений

    Беременная Кортни Кардашьян снялась в наряде российского бренда

    Немецкий дипломат разозлил Израиль полетом над Газой на параплане

    Apple исправила критическую уязвимость на iPhone

    Прокурор запросил россиянину 23 года колонии за теракт на железной дороге

    В железнодорожной компании Украины пройдут проверки из-за русского языка

    Ученые назвали восемь позволяющих продлить жизнь на 24 года привычек

    Стилист составила рейтинг антитрендов летнего гардероба

    Собянин назвал сроки запуска МЦД-3

    Российская система ПВО сбила украинский вертолет в зоне спецоперации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости