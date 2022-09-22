Бывшего министра юстиции Китая казнят за взятки

Суд приговорил бывшего министра юстиции Китая к смертной казни за взяточничество

Суд в Китае приговорил бывшего министра юстиции страны, бывшего замглавы Министерства общественной безопасности Фу Чжэнхуа к смертной казни за взяточничество. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

По информации канала, суд города Чанчунь провинции Цзилинь огласил приговор экс-министру по обвинению в коррупционных преступлениях. «Фу Чжэнхуа приговаривается к смертной казни за взяточничество с отсрочкой исполнения приговора на два года», — сказано в приговоре.

Отмечается, что Фу Чжэнхуа получил взяток на сумму более 117 миллионов юаней (около 16,5 миллиона долларов). Также, согласно заключению суда, он скрывал улики о преступлениях своего младшего брата и помогал в ведении бизнеса ряду людей. При этом политик признал свою вину и раскаялся, а также вернул незаконно полученные деньги.

9 июня сообщалось, что Народный суд средней ступени китайского города Чанчунь приговорил к смертной казни бывшего генерального директора государственной корпорации Huadian Юнь Гунминя, признав его виновным в коррупции. Кроме того, экс-главу госкорпорации лишат всего имущества и политических прав.