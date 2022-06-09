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В Китае бывшего главу госкорпорации приговорили к смертной казни за взятки

Народный суд Китая приговорил экс-главу госкорпорации к смертной казни за взятки

Фото: Lam Yik / Reuters

Народный суд средней ступени китайского города Чанчунь приговорил к смертной казни бывшего генерального директора государственной корпорации Huadian Юнь Гунминя, признав его виновным в коррупции. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Сообщается, что приговор будет исполнен с отсрочкой на два года. По прошествии этого периода Юнь Гунминю сменят смертную казнь на пожизненное заключение. Кроме того, экс-главу госкорпорации лишат всего имущества и политических прав. Уточняется, что за время своей работы он брал взятки не только деньгами, но и имуществом.

Ранее стало известно, что оказывавших поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ) иностранных наемников приговорили к смертной казни в ДНР. Приговор вынес суд Донецкой народной республики в отношении 48-летнего британца Шона Пиннера и его 35-летнего соотечественника Эндрю Хилла, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима.

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Николай Чигасов
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