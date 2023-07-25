Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:54, 25 июля 2023Россия

Московские больницы начнут работать по-новому

Собянин: до конца года еще пять столичных больниц перейдут на цифровой формат работы

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Еще пять столичных больниц полностью перейдут на цифровой формат работы до конца 2023 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Глава столицы уточнил, что речь идет о ГКБ имени Буянова, ГКБ имени Боткина, ГКБ №15 имени Филатова, ГКБ №1 имени Пирогова и ГКБ имени Юдина. В новом формате уже работают два крупных стационара — НИИ скорой помощи имени Склифосовского и ГКБ имени Вересаева. Остальные московские больницы переведут в безбумажный режим в течение двух лет.

«Постепенно пришло понимание, что "цифра" — не просто удобные сервисы. Это — реальный вклад в повышение качества лечения людей», — объяснил Собянин.

Цифровая трансформация московского здравоохранения началась более десяти лет назад. За это время в столице внедрили Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) и дистанционную запись к врачу, создали электронную медицинскую карту, а с помощью установки системы ГЛОНАСС удалось сократить время ожидания скорой помощи.

Собянин отметил, что благодаря цифровизации столичные стационары повысят качество и оперативность лечения. Среди основных преимуществ программы — создание, ведение и хранение медицинских данных в ЕМИАС, совместный доступ к информации о здоровье пациента для всех участников процесса лечения, избавление медработников от ненужной рутины, экономия времени врачей и автоматизация ряда процессов.

Ранее мэр столицы рассказал, что к началу 2023 года в программу оказания высокотехнологичной медицинской помощи вошли 45 стационаров столицы. Число профилей выросло с 6 до 21 направления.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны привело подробности о попытке ВСУ атаковать корабль у Севастополя

    Российские пограничники изъяли из тайника бивни мамонта

    Маск раскрыл подробности переименования Twitter

    Самец гориллы внезапно родил детеныша и удивил сотрудников зоопарка

    На Украине обвинили бывшего депутата Рады в госизмене

    Дуэйн Джонсон пожертвовал крупнейшую сумму в поддержку забастовки актеров

    Google прекратила поддержку популярной версии Android

    Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Подмосковье

    Психолог назвала способы пережить расставание с наименьшими потрясениями

    В России установят обязательный минимум повторного использования мусора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости