Московские больницы начнут работать по-новому

Собянин: до конца года еще пять столичных больниц перейдут на цифровой формат работы

Еще пять столичных больниц полностью перейдут на цифровой формат работы до конца 2023 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Глава столицы уточнил, что речь идет о ГКБ имени Буянова, ГКБ имени Боткина, ГКБ №15 имени Филатова, ГКБ №1 имени Пирогова и ГКБ имени Юдина. В новом формате уже работают два крупных стационара — НИИ скорой помощи имени Склифосовского и ГКБ имени Вересаева. Остальные московские больницы переведут в безбумажный режим в течение двух лет.

«Постепенно пришло понимание, что "цифра" — не просто удобные сервисы. Это — реальный вклад в повышение качества лечения людей», — объяснил Собянин.

Цифровая трансформация московского здравоохранения началась более десяти лет назад. За это время в столице внедрили Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) и дистанционную запись к врачу, создали электронную медицинскую карту, а с помощью установки системы ГЛОНАСС удалось сократить время ожидания скорой помощи.

Собянин отметил, что благодаря цифровизации столичные стационары повысят качество и оперативность лечения. Среди основных преимуществ программы — создание, ведение и хранение медицинских данных в ЕМИАС, совместный доступ к информации о здоровье пациента для всех участников процесса лечения, избавление медработников от ненужной рутины, экономия времени врачей и автоматизация ряда процессов.

Ранее мэр столицы рассказал, что к началу 2023 года в программу оказания высокотехнологичной медицинской помощи вошли 45 стационаров столицы. Число профилей выросло с 6 до 21 направления.