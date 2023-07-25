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05:47, 25 июля 2023Интернет и СМИ

Врачи развеяли популярный миф о кофе

Врачи Малышева и Гандельман заявили, что кофе не повышает давление

Фото: René Porter / Unsplash

Терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман развеяли популярный миф о том, что кофе повышает артериальное давление. О том, как этот напиток на самом деле влияет на организм, они рассказали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Врачи заявили, что после употребления кофе сердечные сокращения могут немного участиться, что приводит к временному и незначительному повышению давления. Но долгосрочный эффект обратный, так как этот напиток обладает мочегонными свойствами.

«Происходит мочеотделение, мы теряем воду и, соответственно, артериальное давление снижается», — объяснил Гандельман. Также врач добавил, что в растворимом кофе содержится в 24 раза меньше вещества, отвечающего за развитие атеросклероза, чем в молотом.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин развеял миф о том, что пить кофе натощак вредно. Он заявил, что такой способ употребления кофе может стать эффективным средством освобождения желчного пузыря от желчи.

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    Мария Большакова
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