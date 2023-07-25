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17:10, 25 июля 2023Россия

Минобороны рассказало об успешной контратаке на одном из направлений

15-я мотострелковая бригада ВС РФ освободила Сергеевку на краснолиманском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На краснолиманском направлении в ходе успешной контратаки Вооруженных сил России взят под контроль населенный пункт Сергеевка. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Продвижение 15-й мотострелковой бригады на указанном участке составило до двух километров в глубину и до четырех километров по фронту, уточнил представитель военного ведомства.

Помимо этого, за минувшие сутки российские войска отразили восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Противник попытался прорвать оборону в районах населенных пунктов Белогоровка, Зайцево, Первомайское, Марьинка и Клещеевка в Донецкой и Луганской народных республиках.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

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    Алан Босиков
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