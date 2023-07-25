Российские войска отразили восемь атак ВСУ на одном из направлений
Российским войскам удалось отразить восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что противник попытался наступать в районах населенных пунктов Белогоровка, Зайцево, Первомайское, Марьинка и Клещеевка в Донецкой и Луганской народных республиках.
Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение подразделениям 28-й, 54-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 107-й бригады территориальной обороны ВСУ, а также уничтожили склады боеприпасов 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-го батальона оперативного назначения нацгвардии Украины.
На данном направлении противник потерял более 260 бойцов, три танка, пять боевых бронированных машин, восемь пикапов, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, две гаубицы «Мста-Б», три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Ранее ВСУ предприняли попытку атаки корабля Черноморского флота в районе Севастополя. Отмечается, что Украина пыталась атаковать российский корабль «Сергей Котов», который выполнял задачи в районе Севастополя, с помощью безэкипажных катеров.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).