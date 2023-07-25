Российские войска отразили восемь атак ВСУ на одном из направлений

Минобороны России отчиталось об отражении восьми атак ВСУ на донецком направлении

Российским войскам удалось отразить восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что противник попытался наступать в районах населенных пунктов Белогоровка, Зайцево, Первомайское, Марьинка и Клещеевка в Донецкой и Луганской народных республиках.

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение подразделениям 28-й, 54-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 107-й бригады территориальной обороны ВСУ, а также уничтожили склады боеприпасов 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-го батальона оперативного назначения нацгвардии Украины.

На данном направлении противник потерял более 260 бойцов, три танка, пять боевых бронированных машин, восемь пикапов, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, две гаубицы «Мста-Б», три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Ранее ВСУ предприняли попытку атаки корабля Черноморского флота в районе Севастополя. Отмечается, что Украина пыталась атаковать российский корабль «Сергей Котов», который выполнял задачи в районе Севастополя, с помощью безэкипажных катеров.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).