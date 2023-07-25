Минобороны заявило о попытке ВСУ атаковать российский корабль близ Севастополя

МО: ВСУ пытались атаковать корабль «Сергей Котов» безэкипажными катерами близ Севастополя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки корабля Черноморского флота в районе Севастополя. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Украина пыталась атаковать российский корабль «Сергей Котов», который выполнял задачи в районе Севастополя, с помощью безэкипажных катеров, уточнили в министерстве. По данным министерства, никто не пострадал.

После попытки атаки корабль Черноморского флота продолжил выполнение задач, он уничтожил оба катера штатным оружием.

Ранее в Севастополе временно приостанавливали движение морского пассажирского транспорта. В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфораструктуры причин этому не назвали, но отмечали, что для пассажиров организуют компенсационный маршрут по суше.