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10:20, 25 июля 2023Россия

В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Севастополе временно приостановили движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в Telegram-канале.

Там уточнили, что на конечных остановках площадь Захарова и площадь Нахимова организуют подвижной состав для движения пассажиров морского транспорта по компенсационному маршруту.

Власти пообещали сообщить об изменениях в работе транспорта дополнительно. Они не назвали причину приостановки движения в Севастопольской бухте.

В июле движение паромов и катеров в Севастопольской бухте временно приостанавливали после атаки восьми беспилотников на город. Аналогичная ситуация произошла и в апреле.

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    Анастасия Шейкина
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