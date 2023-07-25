В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

В Севастополе временно приостановили движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в Telegram-канале.

Там уточнили, что на конечных остановках площадь Захарова и площадь Нахимова организуют подвижной состав для движения пассажиров морского транспорта по компенсационному маршруту.

Власти пообещали сообщить об изменениях в работе транспорта дополнительно. Они не назвали причину приостановки движения в Севастопольской бухте.

В июле движение паромов и катеров в Севастопольской бухте временно приостанавливали после атаки восьми беспилотников на город. Аналогичная ситуация произошла и в апреле.

