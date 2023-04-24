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06:53, 24 апреля 2023Россия

В Севастополе остановили морское движение после атаки беспилотников

В Севастополе остановили морское движение после атаки надводных беспилотников

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Севастополе приостановили движение морского транспорта после атаки надводных беспилотников. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в Telegram-канале.

«Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение», — отметили в ведомстве. Пассажиров предупредили, что об изменениях в работе морского транспорта будет сообщено дополнительно.

На компенсационном маршруте будет курсировать наземный транспорт.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот уничтожил один атаковавший город надводный беспилотник на внешнем рейде. Попытка атаки была предпринята в ночь на понедельник, 24 апреля, начиная с 3:30. Еще один дрон, по его словам, взорвался сам. Никакие объекты не повреждены.

Марина Совина
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