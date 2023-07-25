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11:02, 25 июля 2023Экономика

Отказ российских банков от приема валюты через банкоматы объяснили

Доцент Финуниверситета Зубкова объяснила отказ банков от приема валюты через банкоматы

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Крупные российские банки перестали принимать наличную валюту через банкоматы, потому что такие операции стали для них невыгодными, объяснила в разговоре с RT доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при правительстве России Светлана Зубкова.

«Кредитные организации с иностранным участием, несмотря на то, что их корсчета продолжают функционировать, не хотят рисковать, проводя платежи россиян», — сказала экономист. Она добавила, что контролировать такие операции банкам становится все дороже из-за требований международных платежных систем и SWIFT.

25 июля «Известия» сообщили, что в 11 из 13 системно значимых банков России пропала возможность вносить наличные доллары и евро через банкоматы. Корреспондентам подтвердили эту информацию в кол-центрах банков «Сбер», ВТБ, «Открытие», Райффайзенбанк, Юникредитбанк, Газпромбанк и других. Единственные крупные кредитные организации, чьи банкоматы все еще допускают пополнение счетов в валюте, — Альфа Банк и Тинькофф Банк.

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    Софья Ермакова
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