Отказ российских банков от приема валюты через банкоматы объяснили

Доцент Финуниверситета Зубкова объяснила отказ банков от приема валюты через банкоматы

Крупные российские банки перестали принимать наличную валюту через банкоматы, потому что такие операции стали для них невыгодными, объяснила в разговоре с RT доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при правительстве России Светлана Зубкова.

«Кредитные организации с иностранным участием, несмотря на то, что их корсчета продолжают функционировать, не хотят рисковать, проводя платежи россиян», — сказала экономист. Она добавила, что контролировать такие операции банкам становится все дороже из-за требований международных платежных систем и SWIFT.

25 июля «Известия» сообщили, что в 11 из 13 системно значимых банков России пропала возможность вносить наличные доллары и евро через банкоматы. Корреспондентам подтвердили эту информацию в кол-центрах банков «Сбер», ВТБ, «Открытие», Райффайзенбанк, Юникредитбанк, Газпромбанк и других. Единственные крупные кредитные организации, чьи банкоматы все еще допускают пополнение счетов в валюте, — Альфа Банк и Тинькофф Банк.