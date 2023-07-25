В российском жилом доме произошел взрыв газа

В пятиэтажке Нижнекамска взорвался газ, два человека пострадали

В пятиэтажном жилом доме Нижнекамска взорвался газ. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По его данным, после взрыва последовал пожар. Пострадали два человека, еще восемь россиян самостоятельно эвакуировались из горящего здания в российском городе.

В результате частично выгорел жилой дом, также оказались повреждены несущие конструкции и выбиты стекла в окнах некоторых квартир. О причинах случившегося информации пока нет.

Ранее в дагестанском городе Каспийске один человек пострадал в результате взрыва в многоэтажном доме. Взрыв прогремел на втором этаже одной из новостроек по Каспийскому шоссе. Пострадавшей оказалась 65-летняя женщина, ее госпитализировали.