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07:23, 25 июля 2023Россия

В российском жилом доме произошел взрыв газа

В пятиэтажке Нижнекамска взорвался газ, два человека пострадали

Фото: Globallookpress

В пятиэтажном жилом доме Нижнекамска взорвался газ. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По его данным, после взрыва последовал пожар. Пострадали два человека, еще восемь россиян самостоятельно эвакуировались из горящего здания в российском городе.

В результате частично выгорел жилой дом, также оказались повреждены несущие конструкции и выбиты стекла в окнах некоторых квартир. О причинах случившегося информации пока нет.

Ранее в дагестанском городе Каспийске один человек пострадал в результате взрыва в многоэтажном доме. Взрыв прогремел на втором этаже одной из новостроек по Каспийскому шоссе. Пострадавшей оказалась 65-летняя женщина, ее госпитализировали.

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    Анастасия Шейкина
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