Французский генерал Делавард: от контрнаступления ВСУ можно было ждать только провала

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) обернулось для Киева драматическим провалом. Об этом в интервью агентству ТАСС рассказал генерал французской армии и офицер ордена Почетного легиона Доминик Делавард.

«Для украинцев это драматический провал. Но чего еще можно было ожидать? Мы могли ожидать только провала», — сказал он, указав, что результаты контрнаступления ВСУ были предсказуемы в силу превосходства Российской армии в артиллерии и авиации.

Генерал также отметил, что Запад проиграл информационную войну против России. «Каждый день весь мир все сильнее сплачивается вокруг России, не осуждает ее и продолжает с ней торговать», — подчеркнул Делавард.

Ранее отставной офицер разведки армии США Скотт Риттер заявил, что контрнаступление ВСУ не принесло никаких результатов.