Установлен собирающий за деньги информацию о семье Дугиной полицейский

СКР установил полицейского, который за деньги собирал информацию о семье Дарьи Дугиной

Следственный комитет России (СКР) установил полицейского, который за деньги собирал информацию о семье Дарьи Дугиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью с председателем СКР Александром Бастрыкиным.

По его словам, дело против этого правоохранителя и еще одного фигуранта находится на завершающей стадии. Речь идет об Иване Рыбине и Данииле Чоудхури.

Полицейский Рыбин передал Чоудхури информацию о Дугиных из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. Сейчас они знакомятся с материалами дела, добавил глава СКР.

Уголовное дело против Рыбина было возбуждено 11 апреля, он был задержан через несколько дней. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК) и нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения (часть 2 статьи 137 УК).