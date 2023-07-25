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20:13, 25 июля 2023Моя страна

В Перми пройдет экологический фестиваль

В Перми 29 июля пройдет экологический фестиваль «Я отвечаю!»

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В парке имени В. Л. Миндовского в Перми состоится экологический семейный фестиваль «Я отвечаю!». Об этом сообщает «КП-Пермь».

Мероприятие пройдет 29 июля. Как отмечает организатор мероприятия ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, на фестивале будет интересно всем гостям.

На мероприятии выступят музыканты, пройдет квест-игра от создателей проекта «Бердинг в Перми», а также викторина «Я отвечаю». Помимо этого, все желающие смогут посетить мастер-классы и эко-ярмарку. Вход на фестиваль свободный.

Ранее сообщалось, что в трех городах РоссииПензе, Самаре и Ульяновске — с 28 по 30 июля пройдет большой антистресс-фестиваль «Кошкин джаз». Организаторы называют мероприятие первым событием, которое свяжет в единое культурное пространство три города Центральной России.

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    Алиса Удовик
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