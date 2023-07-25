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13:57, 25 июля 2023Моя страна

В трех городах России пройдет антистресс-фестиваль джаза для любителей кошек

В трех городах России пройдет антистресс-фестиваль джаза для любителей кошек

Фото: Chris Bair / Unsplash

В трех городах РоссииПензе, Самаре и Ульяновске — с 28 по 30 июля пройдет большой антистресс-фестиваль «Кошкин джаз». Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Организаторы называют мероприятие первым в истории джаз-фестивалем с «кошачьим лицом» и первым событием, которое свяжет в единое культурное пространство три города Центральной России.

«Мы намерены расширить аудиторию жанра, который многим по-прежнему кажется нишевым. Жителей Поволжья свяжет лаконичное интернациональное МЯУ: Музыка — Язык Универсальный! "Кошкин Джаз" предлагает новый формат взаимодействия регионов. В каждом из городов-участников на протяжении трех дней будет звучать музыка, щедро аранжированная кошачьим мурчанием, а жители соседних территорий смогут делиться друг с другом эмоциями в режиме онлайн», — говорится на сайте фестиваля.

Гостей ждут джаз на открытых площадках и в концертных залах, ночные джем-сешны, фестивальный городок с активностями для всех возрастов, лекции по истории и теории джаза, мастер-классы для профессиональных музыкантов, выставки фотографов и специальная программа для любителей кошек — мастер-классы по уходу за ними, лекции о роли кошек в мировой культуре, раздача животных из приютов, благотворительный аукцион и уроки по изготовлению тематических сувениров.

Ранее сообщалось, что в Калининграде начался XXII Международный музыкальный фестиваль «Бахослужение». Мероприятие продлится до 28 июля, в нем примут участие музыканты из России, Японии, Италии: Хироко Иноуэ, Сергей Колесов, Дмитрий Ушаков, Любовь Стучевская, а также музыканты и солисты областной филармонии.

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    Сергей Истомин
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