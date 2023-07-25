Голая девушка выпала из окна девятого этажа дома на юге Москвы

Shot: голая девушка выпала из окна девятого этажа дома в районе Чертаново на юге Москвы

Голая девушка выпала из окна девятого этажа жилого дома, расположенного в районе Чертаново на юге Москвы. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации издания, ей удалось выжить. Пострадавшую доставили в больницу с открытыми переломами ног.

Местные жители отметили, что до происшествия москвичка находилась в квартире со своим парнем. Предположительно, молодые люди могли поссориться.

Сотрудники полиции начали выяснять обстоятельства случившегося. Как пишет Shot, молодой человек пытался самостоятельно спасти девушку. До этого пара употребляла алкогольные напитки.