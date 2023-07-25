Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:11, 25 июля 2023Культура

Сына Михаила Ефремова перевели из реанимации в обычную палату

Сына российского актера Михаила Ефремова Николая перевели из реанимации в обычную палату

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Сына российского актера Михаила Ефремова Николая, выпавшего из окна третьего этажа, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что состояние 31-летнего артиста было стабилизировано, он находится в сознании и общается с лечащими врачами. После множества операций Ефремов-младший учится самостоятельно сидеть на кровати. Реабилитологи также занимаются с ним гимнастикой для профилактики пролежней.

30 июня стало известно, что сын Ефремова выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Мужчину доставили в реанимацию с тяжелой травмой. Он заявил, что падение было случайным. При этом соседи рассказали, что актер злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Равин
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме не согласились с идеей повышения призывного возраста до 50 лет

    Гоблин раскритиковал Собчак за вопросы на интервью

    Инстасамка показала фото подарка мужа за 30 миллионов рублей

    МВФ улучшил прогноз по российской экономике

    Сына Михаила Ефремова перевели из реанимации в обычную палату

    В России призвали запретить завозить рыбу из-за границы

    Около села в Крыму обнаружили беспилотник со взрывчаткой

    Эндокринолог рассказала о рисках летнего рациона

    Раскрыто влияние лесных пожаров на популярность Турции у россиян

    В Запорожской области сообщили о массированном ударе ВКС России по резервам ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости