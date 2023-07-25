Сына Михаила Ефремова перевели из реанимации в обычную палату

Сына российского актера Михаила Ефремова Николая перевели из реанимации в обычную палату

Сына российского актера Михаила Ефремова Николая, выпавшего из окна третьего этажа, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что состояние 31-летнего артиста было стабилизировано, он находится в сознании и общается с лечащими врачами. После множества операций Ефремов-младший учится самостоятельно сидеть на кровати. Реабилитологи также занимаются с ним гимнастикой для профилактики пролежней.

30 июня стало известно, что сын Ефремова выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Мужчину доставили в реанимацию с тяжелой травмой. Он заявил, что падение было случайным. При этом соседи рассказали, что актер злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра.