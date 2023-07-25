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14:49, 25 июля 2023Путешествия

Российские авиакомпании станут платить за задержку рейсов в разы больше

Госдума повысила штрафы для авиакомпаний за задержку рейсов в четыре раза

Фото: Thomas Banneyer / dpa / Globallookpress.com

Российские авиакомпании обяжут платить штраф в разы больше за задержку рейсов. Как сообщает ТАСС, соответствующий законопроект был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях на пленарном заседании во вторник, 25 июля.

Так, размер штрафа для авиаперевозчиков за задержку вылета воздушного судна повысят в четыре раза: с 25 рублей до 100 рублей в час на каждого пассажира. Однако он составит не более 50 процентов от провозной платы. Новая норма будет закреплена в Воздушном кодексе РФ.

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Кроме того, на этом же заседании Госдума приняла закон о штрафах для авиаперевозчиков за просрочку доставки пассажира, багажа или груза. Теперь они будут платить по 100 рублей за каждый час просрочки, но не более 50 процентов от провозной платы.

Отмечается, что обе новые нормы вступят в силу с 1 апреля 2024 года.

Ранее в Минтрансе заявили, что цены на авиабилеты в России растут в пределах инфляции. Такое заявление сделал заместитель министра транспорта Игорь Чалик. Он пояснил, что, когда проходит время, стоимость билетов идет вниз, и начинаются распродажи. «Я повторю, по факту у нас снижение цены», — подчеркнул Чалик.

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    Марина Черняк
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