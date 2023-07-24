Рост цен на авиабилеты в России объяснили

В Минтрансе заявили, что цены на авиабилеты в России растут в пределах инфляции

Цены на авиабилеты в России растут в пределах инфляции. Такое заявление сделал заместитель министра транспорта Игорь Чалик, его слова приводит ТАСС.

«Как вы знаете, существует две методики мониторинга — это, что называется, назад, когда по факту, и вперед. Вперед мы видим некое удорожание. Но практика показывает, что по факту удорожание, если и происходит, то в пределах инфляции», — объяснил чиновник.

Он добавил, что, когда проходит время, стоимость билетов идет вниз, и начинаются распродажи. «Я повторю, по факту у нас снижение цены», — подчеркнул Чалик.

Ранее в Минтрансе прокомментировали информацию о подорожании авиаперелетов по России в летнем сезоне и сообщили, что аномального скачка цен на билеты не наблюдается. Как уточнили в ведомстве, на сезон отпусков традиционно приходится повышение стоимости билетов, что позволяет компенсировать недополученную прибыль в «низкий» сезон.

