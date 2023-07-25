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15:59, 25 июля 2023Среда обитания

Падение самолета во время борьбы с пожаром в Греции попало на видео

На греческом острове Эвбея пожарный самолет упал по время тушения огня
СюжетЛесные пожары:

На греческом острове Эвбея во время борьбы с возгоранием упал пожарный самолет. Случившееся попало на видео, которое публикуют местные телеканалы. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Самолет упал во вторник, 25 июля, недалеко от города Каристос. Другие подробности инцидента неизвестны. На кадрах видно, как самолет пролетает над очагом возгорания и сбрасывает на него воду, чтобы потушить, затем летит дальше и падает.

Ранее на греческом острове Родос прошла эвакуация всех гостиниц, которым угрожали лесные пожары. Более двух тысяч человек были вывезены морем. Сильные лесные пожары бушуют там с 18 июля, 22 июля огонь добрался до трех гостиниц в селении Киотари.

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    Нина Ташевская
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