В Госдепе уличили Россию в подготовке операции в Черном море под чужим флагом

Спикер Госдепа Миллер: Россия готовит операцию в Черном море под чужим флагом

Спикер Госдепа Мэтью Миллер уличил Россию в подготовке операции в Черном море под чужим флагом во время брифинга, опубликованного на YouTube.

По словам Миллера, американская сторона располагает информацией о том, что российские силы, «очевидно, готовят операцию под чужим флагом». «Они угрожали действующим в международных водах судам, после чего произошла атака на Дунае», — сказал он.

Спикер отметил, что США продолжат консультироваться с партнерами в регионе и искать альтернативные пути вывоза украинского зерна. В то же время он признал, что найти идеальное решение, которое позволило бы Украине отгружать такое же количество зерна, как при действии зерновой сделки, почти невозможно.

Ранее власти Литвы предложили Европейскому союзу (ЕС) использовать балтийские порты для экспорта зерна с Украины в качестве альтернативы зерновой сделке. Литва также призвала ЕС сократить бюрократические препятствия на границе Украины с Польшей.

Договоренности по черноморской зерновой сделке были прекращены 17 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что продолжение зерновой сделки потеряло смысл, поскольку она не оправдала своего гуманитарного предназначения.