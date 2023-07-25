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00:43, 25 июля 2023Бывший СССР

Литва предложила Евросоюзу альтернативу для экспорта зерна с Украины

AFP: Литва призвала Евросоюз использовать балтийские порты для экспорта украинского зерна

Фото: Mehmat Caliskan / Reuters

Власти Литвы предложили Европейскому союзу (ЕС) использовать балтийские порты для экспорта зерна с Украины в связи с прекращением действия зерновой сделки. Об этом сообщает агентство AFP.

Уточняется, что с таким призывом выступили три литовских министра. По их мнению, балтийские порты могли бы стать надежной альтернативой для транзита украинской продукции, включая зерно. Как отметили министры, таким образом получилось бы перевозить 25 миллионов тонн зерна ежегодно. Помимо этого, по данным агентства, Литва также призвала ЕС сократить бюрократические препятствия на границе Украины с Польшей.

Договоренности по черноморской зерновой сделке были прекращены 17 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что продолжение зерновой сделки потеряло смысл, поскольку она не оправдала своего гуманитарного предназначения.

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    Марина Совина
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