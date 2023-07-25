Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 25 июля отменили и задержали 21 рейс

В трех московских аэропортах во вторник, 25 июля, произошла отмена и задержка 21 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, стало известно, что в Домодедово задержали вылеты 14 воздушных судов, один — отменили. Во Внуково тем временем перенесли один рейс, два — отменили. В Шереметьево перенесли три авиарейса.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее в июле летевший из Сочи в Нижний Новгород самолет совершил экстренную посадку из-за инсульта у пассажира. Непредвиденная ситуация произошла на борту лайнера российской авиакомпании Smartavia.

