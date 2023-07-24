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12:01, 24 июля 2023Путешествия

Летевший из Сочи самолет совершил экстренную посадку из-за инсульта у пассажира

Летевший в Нижний Новгород самолет экстренно сел в Минводах из-за больного пассажира

Фото: Ross Parmly / Unsplash

Летевший из Сочи в Нижний Новгород самолет совершил экстренную посадку из-за инсульта у пассажира. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту лайнера российской авиакомпании Smartavia в воскресенье, 23 июля. «При выполнении полета капитан воздушного судна доложил о больном пассажире на борту, объявил сигнал срочности ПАН», — говорится в сообщении.

В результате лайнер вынужденно сел в аэропорту Минвод. Посадка самолета прошла благополучно. Больного с приступом инсульта передали бригаде скорой помощи. О его нынешнем состоянии не сообщается.

Ранее в июле вылет самолета Airbus из Москвы был сорван из-за нештатной ситуации. Воздушное судно не смогло улететь в место назначения из-за плохого самочувствия пассажирки.

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    Фариза Бацазова
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