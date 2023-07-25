Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:19, 25 июля 2023Мир

Норвегия пожертвовала свой взнос в Европейский фонд мира Украине

Норвегия пожертвовала взнос в Европейский фонд мира на поставку военной техники Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Европейский союз (ЕС) и Норвегия подписали соглашение о передаче добровольного финансового вклада королевства в рамках Европейского фонда мира на поставку военной техники Вооруженным силам Украины (ВСУ). Сообщение об этом опубликовано на сайте Европейского совета.

Осло выделил сумму специально на поставки боеприпасов и запасных частей для танков Leopard II. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, 14 февраля правительство Норвегии объявило о своем решении поддержать меру помощи Украине через Европейский фонд мира с добровольным финансовым взносом в размере 250 миллионов норвежских крон (приблизительно 22 миллиона евро).

«Сегодняшняя подпись оформляет это решение и гарантирует, что соглашение может вступить в силу, а Норвегия сможет эффективно участвовать в поставках военной техники для Украины», — сказано в публикации.

Ранее министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам заявил, что Норвегия в рамках нового пакета помощи передаст Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS и тысячу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Black Hornet. По его словам, норвежская сторона также передаст украинским военным 150 тысяч пайков.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны рассказало об успешной контратаке на одном из направлений

    Беременная Кортни Кардашьян снялась в наряде российского бренда

    Немецкий дипломат разозлил Израиль полетом над Газой на параплане

    Apple исправила критическую уязвимость на iPhone

    Прокурор запросил россиянину 23 года колонии за теракт на железной дороге

    В железнодорожной компании Украины пройдут проверки из-за русского языка

    Ученые назвали восемь позволяющих продлить жизнь на 24 года привычек

    Стилист составила рейтинг антитрендов летнего гардероба

    Собянин назвал сроки запуска МЦД-3

    Российская система ПВО сбила украинский вертолет в зоне спецоперации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости