Норвегия пожертвовала свой взнос в Европейский фонд мира Украине

Норвегия пожертвовала взнос в Европейский фонд мира на поставку военной техники Украине

Европейский союз (ЕС) и Норвегия подписали соглашение о передаче добровольного финансового вклада королевства в рамках Европейского фонда мира на поставку военной техники Вооруженным силам Украины (ВСУ). Сообщение об этом опубликовано на сайте Европейского совета.

Осло выделил сумму специально на поставки боеприпасов и запасных частей для танков Leopard II. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, 14 февраля правительство Норвегии объявило о своем решении поддержать меру помощи Украине через Европейский фонд мира с добровольным финансовым взносом в размере 250 миллионов норвежских крон (приблизительно 22 миллиона евро).

«Сегодняшняя подпись оформляет это решение и гарантирует, что соглашение может вступить в силу, а Норвегия сможет эффективно участвовать в поставках военной техники для Украины», — сказано в публикации.

Ранее министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам заявил, что Норвегия в рамках нового пакета помощи передаст Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS и тысячу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Black Hornet. По его словам, норвежская сторона также передаст украинским военным 150 тысяч пайков.