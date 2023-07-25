В СПЧ раскритиковали предложение поднять призывной возраст до 40 или 50 лет

Член СПЧ Кабанов: идея депутата Журавлева поднять призывной возраст до 40-50 лет абсурдна

Озвученное депутатом Госдумы Алексеем Журавлевым предложение повысить возраст призыва до 40-50 лет абсурдно, так как граждане в этом возрастном промежутке не обладают необходимыми для срочной службы в армии физическими показателями. Об этом «Ленте.ру» заявил член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилл Кабанов.

Эти предложения совершенно популистские. Почему бы тогда не поднять призывной возраст до 80 лет, чтобы народ обсуждал? Как человек в 50 лет вообще может служить? Есть, конечно, люди в хорошей форме, но кто-то и в деменции. Это очередная форма пиара Кирилл Кабанов член Совета по правам человека при президенте

По мнению правозащитника, такая идея является абсурдной, так как после 40-50 лет наблюдается рост числа заболеваний хронического характера у очень большого процента людей.

«Когда в советское время определялись сроки призыва, они исходили из физических показателей. Именно поэтому это и была самая дееспособная армия. Понятно, что в случае войны или общего призыва и так люди будут призываться. Создается мнимый ажиотаж вокруг призывного возраста», — добавил Кабанов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что призывной возраст в стране следует увеличить до 40-50 лет. Журавлев понадеялся, что «взрослые мужики» понимают сложившуюся ситуацию и в связи с этим будут мотивированы «как можно дольше оставаться в резерве».

24 июля Госдума на пленарном заседании проголосовала за поправку, согласно которой призывной возраст срочной службы в России с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет, при этом переходный период не предусматривается.