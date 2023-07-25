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00:30, 25 июля 2023Путешествия

Пропавшие на Кольском полуострове школьники из Москвы нашлись

Пропавшие на Кольском полуострове школьники из Москвы вышли на связь

Фото: Global Look Press

Группа школьников из Москвы, пропавшая во время байдарочного похода по Кольскому полуострову, нашлась. Об этом сообщают «Известия».

В пресс-службе главного управления МЧС России по Мурманской области сообщили изданию, что подростки живы и здоровы. Они не смогли вовремя выйти на связь, поскольку на маршруте не работает мобильная связь, а к точке отдыха они не успели добраться.

В МЧС добавили, что туристическая группа официально зарегистрирована.

О пропаже группы из 12 школьников и двух инструкторов сообщалось 24 июля. Подростки отправились в поход по Териберке, но перестали выходить на связь двое суток назад.

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    Марина Совина
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