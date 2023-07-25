Пропавшие на Кольском полуострове школьники из Москвы нашлись
Пропавшие на Кольском полуострове школьники из Москвы вышли на связь
Группа школьников из Москвы, пропавшая во время байдарочного похода по Кольскому полуострову, нашлась. Об этом сообщают «Известия».
В пресс-службе главного управления МЧС России по Мурманской области сообщили изданию, что подростки живы и здоровы. Они не смогли вовремя выйти на связь, поскольку на маршруте не работает мобильная связь, а к точке отдыха они не успели добраться.
В МЧС добавили, что туристическая группа официально зарегистрирована.
О пропаже группы из 12 школьников и двух инструкторов сообщалось 24 июля. Подростки отправились в поход по Териберке, но перестали выходить на связь двое суток назад.