Названа стоимость пляжного отдыха в Грузии

АТОР: неделя пляжного отдыха в Грузии обойдется россиянам от 30 тысяч рублей на двоих

Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала стоимость пляжного отдыха в Грузии. Анализ предложений опубликован на сайте организации.

Перелет из Москвы в Тбилиси и обратно в начале августа обойдется в 64-66 тысяч рублей на одного пассажира. Кроме того, два раза в неделю есть рейсы из Сочи в Тбилиси, а также из Москвы в Кутаиси. Популярнее всего на данный момент формат экскурсионных программ и сити-туров.

Лучшим прибрежным курортом эксперты назвали Батуми. Кроме того, пользуется спросом отдых в курортных поселках Квариати, Кобулети и Уреки. Стоимость недельного тура на двоих без авиабилетов с проживанием в гостинице категории две звезды начинается от 30 тысяч рублей. Отдых в трехзвездочном и четырехзвездочном отелях обойдется минимум в 41 и 51 тысячу рублей. Проживание в пятизвездочном отеле начинается от 133 тысяч рублей.

Ранее эксперты назвали самую популярную у российских туристов страну в июне 2023 года. По данным аналитиков «Яндекс Путешествий», лидером спроса стал Азербайджан.