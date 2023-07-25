Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
08:03, 25 июля 2023Путешествия

Названа стоимость пляжного отдыха в Грузии

АТОР: неделя пляжного отдыха в Грузии обойдется россиянам от 30 тысяч рублей на двоих

Фото: Seiran Baroyan / Reuters

Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала стоимость пляжного отдыха в Грузии. Анализ предложений опубликован на сайте организации.

Перелет из Москвы в Тбилиси и обратно в начале августа обойдется в 64-66 тысяч рублей на одного пассажира. Кроме того, два раза в неделю есть рейсы из Сочи в Тбилиси, а также из Москвы в Кутаиси. Популярнее всего на данный момент формат экскурсионных программ и сити-туров.

Лучшим прибрежным курортом эксперты назвали Батуми. Кроме того, пользуется спросом отдых в курортных поселках Квариати, Кобулети и Уреки. Стоимость недельного тура на двоих без авиабилетов с проживанием в гостинице категории две звезды начинается от 30 тысяч рублей. Отдых в трехзвездочном и четырехзвездочном отелях обойдется минимум в 41 и 51 тысячу рублей. Проживание в пятизвездочном отеле начинается от 133 тысяч рублей.

Ранее эксперты назвали самую популярную у российских туристов страну в июне 2023 года. По данным аналитиков «Яндекс Путешествий», лидером спроса стал Азербайджан.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны рассказали об уничтожившем более десяти солдат ВСУ российском военном. В чем причина потерь ВСУ?

    Бизнесмена задержали за проезд на гидроцикле сквозь участников заплыва на Волге

    Стало известно о сбитом в приграничном регионе России беспилотнике Bayraktar

    Один человек погиб при опрокидывании грузовика в российском регионе

    Блоки Запорожской АЭС перевели в состояние «останов»

    Парень разослал 80 знакомым откровенные фото и столкнулся с неожиданной реакцией

    Марочко сообщил о стягивании резервов ВСУ на купянское направление

    Россиян решили предупреждать об опасности кредитов

    Раскрыты самые популярные товары со скидками у россиян

    Названа стоимость пляжного отдыха в Грузии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости