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17:20, 25 июля 2023Интернет и СМИ

Врачи объяснили неочевидную опасность повышенного холестерина

Врачи Малышева и Коновалов заявили, что повышенный холестерин может привести к слепоте

Фото: David Travis / Unsplash

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» заявили, что повышенный холестерин провоцирует ухудшение зрения, что в итоге может привести к слепоте. Выпуск, в котором врачи объяснили его неочевидную опасность, доступен на сайте Первого канала.

Врачи отметили, что при высоком холестерине появляются так называемые атеросклеротические бляшки, которые мешают свободному движению крови в сосудах.

«Диаметр сосудов очень маленький на глазном дне. Сетчатка — это нервная ткань, она не терпит гипоксии. Если (...) сосуд закрывается, возникают зоны ишемии, воспаление, отек. И эта часть сетчатки уже не работает», — рассказал Коновалов.

Врачи также добавили, что если нарушение коснется главной артерии сетчатки, то это приведет к полной потере зрения. Чтобы этого не произошло, Малышева посоветовала употреблять статины — препараты, снижающие уровень холестерина в крови.

Ранее врач-кардиолог Гандельман предупредил, что прием статинов повышает риск заболеть диабетом. Малышева добавила, что принимающим этот препарат необходимо следить за уровнем сахара в крови.

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    Мария Большакова
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