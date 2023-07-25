Врачи объяснили неочевидную опасность повышенного холестерина

Врачи Малышева и Коновалов заявили, что повышенный холестерин может привести к слепоте

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» заявили, что повышенный холестерин провоцирует ухудшение зрения, что в итоге может привести к слепоте. Выпуск, в котором врачи объяснили его неочевидную опасность, доступен на сайте Первого канала.

Врачи отметили, что при высоком холестерине появляются так называемые атеросклеротические бляшки, которые мешают свободному движению крови в сосудах.

«Диаметр сосудов очень маленький на глазном дне. Сетчатка — это нервная ткань, она не терпит гипоксии. Если (...) сосуд закрывается, возникают зоны ишемии, воспаление, отек. И эта часть сетчатки уже не работает», — рассказал Коновалов.

Врачи также добавили, что если нарушение коснется главной артерии сетчатки, то это приведет к полной потере зрения. Чтобы этого не произошло, Малышева посоветовала употреблять статины — препараты, снижающие уровень холестерина в крови.

Ранее врач-кардиолог Гандельман предупредил, что прием статинов повышает риск заболеть диабетом. Малышева добавила, что принимающим этот препарат необходимо следить за уровнем сахара в крови.