Российский актер рассказал о жизни в США

Российский актер Михаил Горевой рассказал, что в 1990-х годах жил в США

Российский актер театра и кино Михаил Горевой, снимавшийся в голливудских фильмах «Телохранитель киллера», «Отпетые напарники» и «Шпионский мост», рассказал о жизни в США в 1990-х годах. Он поделился подробностями в интервью для Teleprogramma.pro.

Актер прожил в США четыре года. По его словам, первое время ему было интересно в новой стране, однако потом он начал тосковать из-за своей профессии.

«Где-то примерно через полтора-два года меня стало тянуть, нет, не к березкам, березки там такие же, а к моему духу, коду, пуповине. За границей я как телефон на батарейке, а здесь — на зарядке. Хотя я и неплохо знаю язык, как живут люди, усвоил социальную подоплеку их существования, словно я шпион. Но кайф здесь гораздо круче!» — отметил Горевой.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка сравнила Москву и Нью-Йорк, отметив, что сегодня российская столица считается одним из самых потрясающих городов в мире. Она рассказала, что оказалась в США в 1992 году и была поражена чистыми улицами и дружелюбными жителями, однако спустя годы заметила, что Нью-Йорк поменялся в худшую сторону.