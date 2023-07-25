Солист «Руки Вверх!» обратился к поклонникам после драки фаната с полицией

Певец Сергей Жуков после драки фаната с полицией призвал приходить на концерты трезвыми

Российский певец, солист и лидер российской поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков призвал поклонников приходить на концерты трезвыми после того, как один из его фанатов избил полицейских у входа в «Лужники». Инцидент он прокомментировал в беседе с «Лентой.ру».

В субботу, 22 июля, на концерте «Руки Вверх!» в «Лужниках» было 75 тысяч человек, которые пели, плясали и отрывались так же, как они это делают все 27 лет существования группы, рассказал Жуков. Он отметил, что у группы очень дружная взрослая аудитория, многие приходят на концерты целыми семьями.

«Как сказали мне организаторы нашего концерта, никаких серьезных инцидентов ни на самой арене, ни за ее пределами не было зафиксировано. За исключением этого. Мне очень жаль, что человек, пришедший на наш музыкальный праздник, скажем так, "перебрал с подготовкой" и вступил в конфликт с сотрудниками охраны и правопорядка. Обычно нашим поклонникам такое несвойственно. Если он на самом деле нарушил закон, за это придется ответить», — высказался артист.

Друзья, приходите на наши концерты трезвыми. Зарядом хорошего настроения и любимой музыки мы обеспечим вас и без помощи алкоголя Сергей Жуков солист «Руки Вверх!»

Ранее стало известно о задержании россиянина за нападение на полицейских у входа на концерт группы «Руки Вверх!» в «Лужниках». Правоохранители не пустили мужчину внутрь, поскольку тот находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Тогда нарушитель принялся избивать их. Он успел нанести удар кулаком в лицо одному полицейскому, а второго сильно ударил по ноге, после чего его скрутили и отправили в отдел.

По факту произошедшего в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 318 («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти») УК РФ.

