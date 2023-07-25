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20:16, 25 июля 2023Ценности

Блогерша показала способ увеличить грудь с помощью купальника

Блогерша @gaiawomanofficia: увеличить грудь можно, надев нижнюю лямку купальника на шею

Кадр: @gaiawomanofficia / Tiktok

Блогерша (имя и фамилия не раскрываются), более известная в соцсетях по никнейму @gaiawomanofficia, показала способ, с помощью которого можно увеличить грудь. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Так, девушка предстала перед камерой в белой облегающей майке и джинсах. Сначала она взяла в руки бюстгальтер от купальника, оформленный квадратными чашками, и надела его, расположив нижнюю лямку на шее. После этого юзерша завязала нижние завязки у себя за спиной, а длинные — перекрестила спереди и соединила их друг с другом сзади.

В конце автор видео сняла майку, чтобы продемонстрировать, как грудь визуально увеличилась и приобрела округлую форму. «На этот лайфхак не нужно тратить тысячи фунтов», — с иронией заявила девушка.

В июне блогерша Хлоя Тейлор раскрыла полезный лайфхак для девушек с потеющей грудью. Так, для выхода из данной ситуации инфлюэнсерша посоветовала наклеивать прокладки на внутреннюю сторону чашек бюстгальтера.

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    Мария Винар
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