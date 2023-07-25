Минюст включил Human Rights House Foundation в список нежелательных организаций

Минюст России внес Human Rights House Foundation в перечень нежелательных организаций

Минюст России внес международную организацию Human Rights House Foundation (Норвегия) и ее филиалы на Украине, в Литве, Грузии и Армении в перечень нежелательных в стране организаций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В начале июля Генпрокуратура признала Human Rights House Foundation нежелательной организацией на основании проверки, проведенной ведомством в отношении нее и входящей в нее сети иностранных неправительственных организаций (НПО), получивших название «Дома прав человека»: The Barys Zvozskau Belarusian Human Rights House («Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова») в Литве, Educational Human Rights House Chernihiv («Образовательный дом прав человека Чернигов») и Human Rights House Crimea («Дом прав человека Крым»), на Украине, Human Rights House Tbilisi («Дом прав человека Тбилиси») в Грузии и других.

По данным Генпрокуратуры, донорами фонда являются Европейский союз и внешнеполитические ведомства Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Литвы, Польши, Чехии, Швейцарии. Хотя сам Human Rights House Foundation позиционирует себя как некоммерческая организация.

Также ведомство считает, что деятельность фонда и НПО направлена на нарушение территориальной целостности государства, дестабилизацию обстановки, дискредитацию проводимой руководством страны внутренней и внешней политики, формирование мнения о необходимости смены власти в стране неконституционным путем.