Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:12, 25 июля 2023Силовые структуры

Минюст включил Human Rights House Foundation в список нежелательных организаций

Минюст России внес Human Rights House Foundation в перечень нежелательных организаций

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Минюст России внес международную организацию Human Rights House Foundation (Норвегия) и ее филиалы на Украине, в Литве, Грузии и Армении в перечень нежелательных в стране организаций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В начале июля Генпрокуратура признала Human Rights House Foundation нежелательной организацией на основании проверки, проведенной ведомством в отношении нее и входящей в нее сети иностранных неправительственных организаций (НПО), получивших название «Дома прав человека»: The Barys Zvozskau Belarusian Human Rights House («Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова») в Литве, Educational Human Rights House Chernihiv («Образовательный дом прав человека Чернигов») и Human Rights House Crimea («Дом прав человека Крым»), на Украине, Human Rights House Tbilisi («Дом прав человека Тбилиси») в Грузии и других.

По данным Генпрокуратуры, донорами фонда являются Европейский союз и внешнеполитические ведомства Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Литвы, Польши, Чехии, Швейцарии. Хотя сам Human Rights House Foundation позиционирует себя как некоммерческая организация.

Также ведомство считает, что деятельность фонда и НПО направлена на нарушение территориальной целостности государства, дестабилизацию обстановки, дискредитацию проводимой руководством страны внутренней и внешней политики, формирование мнения о необходимости смены власти в стране неконституционным путем.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    США обвинили Россию в ударе по американскому дрону в Сирии

    Кандидат в президенты США попал в аварию

    Смену главы МИД Китая объяснили

    Авиаинспектор назвал самые необычные и жуткие грузы пассажирских самолетов

    Пассажирский самолет с отказавшим двигателем приземлился в Москве

    Российское научное судно «Михаил Сомов» село на мель

    Сроки восстановления Крымского моста продлили

    52-летняя Лера Кудрявцева показала на видео метод омоложения

    Опасная инфекция начала подбираться к популярным у россиян курортам Таиланда

    Китай создаст группировку из 300 спутников ДЗЗ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости