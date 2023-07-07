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15:53, 7 июля 2023Силовые структуры

Норвежские Дома прав человека признали в России нежелательными

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность фонда и НПО Human Rights House в России

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность международной организации Human Rights House Foundation («Фонд Дом прав человека»). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Вместе с этим нежелательными признали и входящую в него сеть иностранных неправительственных организаций (НПО), получивших название Дома прав человека: The Barys Zvozskau Belarusian Human Rights House («Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова») в Литве, Educational Human Rights House Chernihiv («Образовательный дом прав человека Чернигов») и Human Rights House Crimea («Дом прав человека Крым»), в Украине, Human Rights House Tbilisi («Дом прав человека Тбилиси») в Грузии и другие.

По данным Генпрокуратуры, донорами фонда являются Европейский союз и внешнеполитические ведомства Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Литвы, Польши, Чехии, Швейцарии. Хотя сам Human Rights House Foundation позиционирует себя как некоммерческая организация.

Также ведомство считает, что деятельность фонда и НПО направлена на нарушение территориальной целостности государства, дестабилизацию обстановки, дискредитацию проводимой руководством страны внутренней и внешней политики, формирование мнения о необходимости смены власти в стране неконституционным путем.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность Всемирного фонда природы WWF.

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