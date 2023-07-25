В Израиле предрекли отмену судебной реформы

Израильский оппозиционер Ганц заявил, что судебную реформу рано или поздно отменят

Судебная реформа, вызвавшая массовые протесты в Израиле, рано или поздно будет отменена. Об этом заявил израильский оппозиционер Бени Ганц, его слова приводит издание Times of Israel.

Он подчеркнул, что принятие законопроекта судебной реформы является серьезной ошибкой. Ганц также выразил надежду, что митинги против изменений в израильской системе правосудия принесут результат. По его словам, пусть оппозиция страны и проиграла битву, однако она непременно «выиграет войну».

Ранее Кнессет Израиля во втором чтении окончательно одобрил законопроект судебной реформы. Реформа подразумевает значительное расширение контроля парламента над судебной ветвью власти, в том числе ограничивает право Верховного суда страны отменять решения, принятые правительством.