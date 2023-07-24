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16:25, 24 июля 2023Мир

В Израиле одобрили законопроект судебной реформы

Парламент Израиля одобрил законопроект судебной реформы во втором чтении

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Кнессет Израиля во втором чтении окончательно одобрил законопроект судебной реформы, который вызвал массовые протесты в стране. Трансляция заседания велась на сайте израильского парламента.

За принятие законопроекта проголосовали 64 депутата правящей коалиции, оппозиционные депутаты бойкотировали голосование. Реформа подразумевает значительное расширение контроля Кнессета над судебной ветвью власти, в том числе ограничивает право Верховного суда Израиля отменять решения, принятые правительством.

Ранее десятки тысяч человек приняли участие в марше протеста против судебной реформы, они собрались около здания Кнессета в Иерусалиме. Акция была приурочена к голосованию по одной из частей реформы.

Президент США Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не форсировать судебную реформу в стране и обратить внимание на консолидацию общества.

В марте Нетаньяху объявил об увольнении министра обороны Израиля Йоава Галанта после его заявления, что реформа угрожает безопасности страны. 27 марта премьер договорился с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и отложил принятие закона о судебной реформе, а позже восстановил в должности Галанта.

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    Семен Александров
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