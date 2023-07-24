Байден призвал Нетаньяху не торопиться с судебной реформой в Израиле

Президент Байден заявил, что Нетаньяху не следует форсировать судебную реформу в Израиле

Президент США Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не форсировать судебную реформу в стране и обратить внимание на консолидацию общества. Его слова приводит портал Axios.

«С учетом всего спектра угроз и вызовов, с которыми сталкивается Израиль прямо сейчас, израильтянам нет смысла торопиться с этим, а вместо этого стоит сфокусировать внимание на объединении людей и поиске консенсуса», — подчеркнул американский лидер.

Байден заявил, что в существующем виде проект судебной реформы приведет к еще большей разобщенности израильтян.

22 июля десятки тысяч человек приняли участие в марше протеста против судебной реформы, они собрались около здания Кнессета (парламент) в Иерусалиме. Акция была приурочена к голосованию по одной из частей судебной реформы.

Реформа Нетаньяху подразумевает значительное расширение контроля Кнессета над судебной ветвью власти. В марте политик объявил, что увольняет министра обороны Израиля Йоава Галанта. Это случилось после того, как тот заявил, что судебная реформа угрожает безопасности страны.

27 марта премьер договорился с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и отложил принятие закона о судебной реформе. Но уже 10 апреля Нетаньяху восстановил в должности Галанта, после чего в государстве начались масштабные протесты.

