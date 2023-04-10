Уволенного министра обороны Израиля восстановили в должности

Отправленного в отставку министра обороны Израиля Галанта восстановили в должности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху восстановил в должности отправленного в отставку министра обороны страны Йоава Галанта, передает ТАСС.

Израильский премьер сообщил, что, несмотря на разногласия между ним и Галантом, возникшие из-за судебной реформы, было принято решение оставить министра на его посту. «Перед нами серьезные задачи. (...) Мы будем продолжать работать вместе ради безопасности граждан Израиля», — заявил Нетаньяху.

Галант был отстранен 26 марта за критику судебной реформы. Он призвал правительство страны во главе с Нетаньяху приостановить реформу из-за угрозы безопасности Израиля.

Министр прокомментировал свою отставку, подчеркнув, что безопасность Израиля остается миссией его жизни. Решение о его увольнении вызвало негативную реакцию. Так, жители страны вышли на протесты, а генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир заявил, что покидает свой пост на фоне произошедшего.