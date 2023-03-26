Глава Минобороны Израиля сделал заявление после увольнения

Уволенный глава Минобороны Галант заявил, что безопасность Израиля остается миссией жизни

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант сделал заявление после увольнения премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Свое высказывание он опубликовал в Twitter.

«Безопасность государства Израиль всегда была и останется миссией моей жизни», — подчеркнул Галант.

Биньямин Нетаньяху снял Йоава Галанта с должности министра обороны страны 26 марта. Причиной увольнения главы оборонного ведомства стала его критика судебной реформы, которая вызвала раскол в обществе и общенациональные протесты.

В случае проведения реформы парламентское большинство получит контроль над выбором судей Верховного суда, который, в свою очередь, лишится права отменять решения кабинета министров. Против реформы выступили сотни тысяч граждан Израиля.