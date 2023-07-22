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21:25, 22 июля 2023Мир

Тысячи протестующих в Иерусалиме собрались около Кнессета

Тысячи протестующих против судебной реформы собрались около здания Кнессета в Иерусалиме

Фото: Ronen Zvulin / Reuters

Десятки тысяч человек участвуют в субботу вечером в марше протеста против судебной реформы, они собрались около здания Кнессета (парламент) в Иерусалиме. Об этом сообщает ТАСС.

Марш протеста начался во вторник в Тель-Авиве и в субботу достиг Иерусалима. Люди колоннами движутся от въезда в город, где расположена центральная автобусная станция, к зданию парламента. Полиция перекрыла несколько улиц и площадей, в городе приняты повышенные меры безопасности.

У здания Кнессета демонстранты намерены разбить палаточный лагерь на неопределенный срок. Акция приурочена к голосованию по одной из частей судебной реформы, которое, как ожидается, пройдет в парламенте в воскресенье.

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Тысячи израильтян вышли на митинги в других крупных городах страны. В частности, в Герцлии и Хайфе демонстранты перекрыли дороги.

Реформа Нетаньяху подразумевает значительное расширение контроля Кнессета над судебной ветвью власти. В марте политик объявил, что увольняет министра обороны Израиля Йоава Галанта. Это случилось после того, как тот заявил, что судебная реформа угрожает безопасности страны.

27 марта премьер договорился с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и отложил принятие закона о судебной реформе. Уже 10 апреля Нетаньяху восстановил в должности отправленного в отставку министра обороны страны Йоава Галанта.

В Израиле на фоне этих новостей начались стихийные протесты, к которым чуть ли не впервые в истории страны присоединились резервисты. Они не утихают до сих пор.

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    Марина Совина
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