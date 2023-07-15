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23:11, 15 июля 2023Мир

В Тель-Авиве 150 тысяч жителей вышли на акцию протеста

В Тель-Авиве 150 тысяч жителей вышли на акцию протеста против судебной реформы

Фото: Alejandro Ernesto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Около 150 тысяч человек собрались в центре Тель-Авива на акцию протеста против продвижения судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет газета Times of Israel.

Как указывают журналисты, тысячи израильтян вышли на митинги в других крупных городах страны. В частности, в Герцлии и Хайфе демонстранты перекрыли дороги. Кроме того, в Бат-Яме двое участников акции были допрошены по подозрению в нарушении общественного порядка.

Реформа Нетаньяху подразумевает значительное расширение контроля Кнессета над судебной ветвью власти. В марте политик объявил, что увольняет министра обороны Израиля Йоава Галанта. Это случилось после того, как тот заявил, что судебная реформа угрожает безопасности страны.

27 марта премьер договорился с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и отложил принятие закона о судебной реформе.

Уже 10 апреля Нетаньяху восстановил в должности отправленного в отставку министра обороны страны Йоава Галанта.

В Израиле на фоне этих новостей начались стихийные протесты, к которым чуть ли не впервые в истории страны присоединились резервисты. Они не утихают до сих пор.

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    Марина Совина
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