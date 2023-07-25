В Польше раскрыли истинное отношение к украинским беженцам

Социолог Перетяткович: отношение поляков к украинцам изменилось в худшую сторону

Отношение жителей Польши к украинцам изменилось в худшую сторону из-за возникших проблем после наплыва беженцев. Об этом рассказала социолог Дорота Перетяткович в интервью Newseria Business.

«После того, как первая волна эйфории спала, между нашими народами возникли дрязги, в том числе связанные с определенными событиями общей истории, эти разногласия усиливаются», — отметила она.

По ее словам, польские граждане постоянно жалуются, что украинцы конкурируют с ними за рабочие места, занимают очередь в школу или детсад.

«К этому добавился экономический кризис, наводнение польского рынка продуктами с Украины, возникла проблема украинского зерна», — резюмировала Перетяткович.

В начале июля социолог Хенрик Доманьский заявил, что среди поляков растет усталость, связанная с преференциями, которые получают приезжающие в страну украинские беженцы.

По его словам, подобная политика властей страны уже привела к росту популярности среди населения партии «Конфедерация свободы и независимости», которая настроена критически в отношении беженцев с Украины и объемам той помощи, которую они получают.

По официальным данным властей, в Польше в настоящее время находятся около 950 тысяч беженцев с Украины, всего же в стране проживают 2,3 миллиона украинцев.