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16:02, 25 июля 2023Мир

В США описали реакцию сотрудников ЦРУ на слова Байдена о Путине

Экс-агент Джиральди: сотрудники ЦРУ «в шоке» из-за высказываний Байдена о поражении Путина

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США находятся «в шоке» из-за высказываний президента Джо Байдена о «поражении Путина». Об этом рассказал экс-сотрудник американской спецслужбы Фил Джиральди в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По словам Джиральди, сотрудники ЦРУ, которые в курсе дел на Украине, находятся «в шоке» из-за заявлений со стороны Байдена о проигрыше России на Украине. Он указал на то, что никаких доказательств успехов украинской армии за время контрнаступления не появилось.

«Из того, что я знаю, сейчас стали адекватно оценивать ситуацию, и в Пентагоне в частном порядке заговорили о том, что мы зашли в тупик с военной точки зрения», — заявил бывший сотрудник ЦРУ.

Ранее в США вызвало критику решение Байдена поставить Вооруженным силам Украины кассетное вооружение. Его раскритиковали за то, что он нанес ненужный удар по движению за отмену этих боеприпасов.

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    Александр Слабиев
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