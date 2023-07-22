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23:56, 22 июля 2023Интернет и СМИ

В США раскритиковали Байдена за поставку ВСУ опасного вооружения

19fortyfive: критики раскритиковали Байдена за поставку ВСУ кассетных боеприпасов
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Решение президента США Джо Байдена поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) кассетное вооружение вызвало критику и споры внутри страны и за рубежом. Критики раскритиковали политика за то, что он нанес ненужный удар по движению за отмену этих боеприпасов, пишет издание 19fortyfive.

«Активисты по контролю над вооружениями и правозащитные группы уже давно считают это оружие неизбирательным, бесчеловечным по своей сути, которому нет места на современных полях сражений», — подчеркивается в статье.

Журналисты предположили, что «президент [Байден] был в глубоком противоречии» по поводу решения о поставках.

Ранее в посольстве России в Вашингтоне заявили, что заверения США в том, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы ответственно, ничтожны.

В диппредставительстве добавили, что применение Киевом оружия кассетного типа против гражданского населения доказывает, что Штаты теряют контроль над своими марионетками.

В начале июля США объявили, что передадут Украине кассетные боеприпасы. В администрации президента Джо Байдена пояснили, что применение таких снарядов несет риски для мирных жителей, поэтому Соединенные Штаты откладывали решение об их передаче.

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    Марина Совина
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